Potraga za Makalom Pendli iz američke savezne države Indijana završena je na najtragičniji mogući način. Žena, koja je mesecima bila prijavljena kao nestala zajedno sa svoje sedmoro dece, pronađena je mrtva u Meksiku, potvrdila je njena porodica.

Vest o njenoj smrti rodbina je dobila od meksičkih vlasti, dok je potvrđeno da su sva deca živa i bezbedna. Porodica navodi da je Makala nestala još u februaru, a njeni najbliži mesecima su pokušavali da saznaju šta joj se dogodilo i kako je završila u Meksiku.

Prema rečima članova porodice, nesrećna žena godinama je bila u veoma teškoj i toksičnoj vezi sa ocem svoje dece. Njena rođaka izjavila je da je strahovala da bi upravo ovakav ishod mogao da se dogodi, ističući da su porodično nasilje i kontrola često prethodili tragedijama sličnog tipa.

Policija iz Indijanapolisa saopštila je da je Makala prošlog meseca locirana u Meksiku, gde su njena deca nakratko bila pod nadzorom lokalnih vlasti pre nego što su vraćena majci. Nije poznato zbog čega su mališani tada bili izdvojeni.

U međuvremenu, meksičko tužilaštvo potvrdilo je da je uhapšen muškarac za kojeg se veruje da je bio partner preminule žene. Istraga o okolnostima njene smrti je u toku, a vlasti za sada nisu saopštile više detalja.

Deca su pronađena i nalaze se pod zaštitom nadležnih službi, dok se u saradnji sa Ambasadorom SAD i članovima porodice radi na njihovom povratku i zbrinjavanju.

Porodica nastradale žene poručila je da je slomljena zbog gubitka, navodeći da niko ne bi smeo da živi u strahu niti da bude primoran da beži kako bi zaštitio sebe i svoju decu.

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