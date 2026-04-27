Američki državni sekretar Marko Rubio danas je izjavio da ponuda Irana o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza pod striktnim uslovima nije prihvatljiva za Sjedinjene Američke Države niti druge zemlje.

Rubio je ukazao da Iran ima drugačiji pogled na ovaj strateški plovni put od većine ostatka sveta, preneo je AP.