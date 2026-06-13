Novo istraživanje CNN-a ukazuje na duboke veze između pokojnog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina i pojedinih ljudi iz modne industrije, otkrivajući kako su modeli, skauti i agencije godinama predstavljali jedan od ključnih izvora za pronalaženje mladih devojaka koje su završavale u njegovom okruženju.

Skauti slali fotografije i profile mladih žena

Prema dokumentima koji su poslednjih meseci postali dostupni javnosti, pojedini modni skauti redovno su Epstinu prosleđivali fotografije, profile i kontakt podatke mladih žena zainteresovanih za karijeru u modelingu. Među najčešće pominjanim imenima nalazi se skaut Daniel Siad, za kojeg dokumenti navode da je godinama održavao kontakte sa Epstinom i slao mu informacije o potencijalnim modelima iz Evrope, Latinske Amerike i drugih delova sveta.

CNN navodi da neki od aktera negiraju bilo kakvu umešanost u nezakonite aktivnosti, tvrdeći da nisu znali za prirodu Epstinovih namera. Ipak, objavljena prepiska pokazuje da je finansijer bio direktno uključen u izbor devojaka koje su mu predstavljane pod izgovorom poslovnih prilika u modnoj industriji.

Fokus na ulogu modnih agencija

Posebnu pažnju ponovo je privukao pokojni francuski agent Žan Luk Brunel, dugogodišnji Epstinov saradnik, koji je optuživan da je koristio modne agencije kao kanal za regrutovanje mladih žena.

Dokumenta pokazuju da je Epstin finansijski pomagao pojedine modne projekte povezane sa Brunelom, uključujući agenciju MC2 Model Management.

Brojne žrtve godinama tvrde da su im obećavani poslovi u modelingu, putovanja i profesionalni angažmani, nakon čega su završavale u Epstinovoj mreži seksualne eksploatacije.

Pozivi na novu istragu

Nakon objavljivanja novih dokumenata, organizacije koje se bave zaštitom modela i prava žrtava traže detaljnu istragu o ulozi modne industrije u Epstinovom sistemu. Više od 40 preživelih i aktivista pozvalo je američke vlasti da ispitaju da li su pojedine agencije, skauti i rukovodioci modnih kompanija svesno ili nesvesno omogućavali pristup ranjivim mladim devojkama.

Pitanja bez odgovora i sedam godina nakon Epstinove smrti

Iako je Epstin preminuo 2019. godine u zatvoru čekajući suđenje, nove istrage i objavljeni dokumenti nastavljaju da otkrivaju razmere njegove mreže kontakata.

CNN zaključuje da brojna pitanja o ulozi pojedinaca iz modne industrije i dalje ostaju bez odgovora, dok žrtve zahtevaju da odgovornost ne bude ograničena samo na nekoliko najpoznatijih imena povezanih sa slučajem.