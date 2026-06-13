Bivši premijer Mađarske i lider Fidesa Viktor Orban izjavio je danas da je njegova stranka doživela težak poraz na nedavnim izborima i poručio da je pred njom period dubokih promena i političke rekonstrukcije.

Govoreći na kongresu Fidesa u Budimpešti, Orban je predstavio dokument od deset tačaka u kojem je analizirao uzroke izbornog neuspeha i istakao da je cilj da se ojačaju organizacioni i vrednosni temelji političke zajednice.

Prema njegovim rečima, među glavnim razlozima poraza bili su problemi u političkoj komunikaciji, pogrešne procene izlaznosti birača, slabiji rezultati u digitalnom prostoru, ali i uticaj međunarodnih faktora i algoritama na formiranje javnog mnjenja, prenosi Magyar Nemzet.

Orban je ocenio da je Fides izgubio bitku za pažnju mladih i da nije uspeo da odgovori na kampanje političkih protivnika.

– Doživeli smo katastrofalan poraz u digitalnom prostoru. Podbacili smo u borbi za pažnju mladih. Algoritmi usmereni iz inostranstva favorizovali su sve što je služilo promeni vlasti. Naše poruke o pretnji ratom neutralisao je naš neprijatelj – rekao je Orban.

On je istakao da su ekonomske i geopolitičke okolnosti dodatno otežale situaciju, naglasivši potrebu za reorganizacijom stranke i prelaskom na jednostavniji model delovanja.

Prema njegovim rečima, Fides mora da se transformiše iz vladajuće stranke u snažnu opozicionu organizaciju spremnu za buduće političke cikluse.

Orban je upozorio da bi odnos aktuelne vlasti i građana mogao da postane sve napetiji.

– Vlada će polako biti u nasilnom odnosu sa celom zemljom – rekao je bivši mađarski premijer.

Dodao je da će se do jeseni pokazati koliko dugo će građani tolerisati, kako je naveo, "kontinuirano zlostavljanje vlade" i ekonomske eksperimente koji pogađaju porodice.

– Ako se ovo nastavi, vreme za otpor, vreme za veliki nacionalni pokret patriota, doći će na jesen. Dok lišće opadne, obnovljeni Fides mora biti spreman – poručio je Orban.

On je naglasio da snosi ličnu i političku odgovornost za izborni poraz, zbog čega je, kako je rekao, i inicirao održavanje kongresa.

Orban smatra da se Mađarska nalazi usred političkog sukoba između nacionalnih i liberalnih snaga i poručio da Fides mora ostati spreman za buduće izazove.

– Moramo ponuditi zajednicu onima koji veruju ne u liberalne, već u nacionalne vrednosti – rekao je Orban.

Kongres Fidesa održava se u Budimpešti, gde se odlučuje o budućem rukovodstvu i političkom pravcu stranke. Nakon poraza na izborima održanim 12. aprila, Viktor Orban ima mogućnost da bude ponovo izabran za predsednika stranke na mandat od godinu dana.