Farmer iz francuskog regiona Gornje Loare greškom administracije proglašen je mrtvim pre 32 godine, a sada mora da dokaže vlastima da je još živ kako ne bi izgubio imanje, prenose danas francuski mediji.

Patrik Gotje, koji vodi farmu mlečnih proizvoda, 1994. godine greškom je proglašen mrtvim.

Upravni sud u gradu Pi an Velej zatražio je nedavno od njegove supruge Fransoaz da reguliše status Zajedničke poljoprivredne operativne grupe (GAEC) koja upravlja farmom i da proglasi njenog upravnika preminulim, prenela je BFMTV.

Ova nezgoda bi mogla da bude zabavna da ne predstavlja rizik od zatvaranja farme.

“Još postoje tri partnera u grupi GAEC. Zašto bi ona bila ugašena, čak i da sam ja mrtav?“, upitao je Patris Gotje.

Trgovački sud, koji koristi softver za proveru podataka o kompaniji, veruje da postoji imenjak u porodici poljoprivrednika.

Predstavnica suda, Viržini Kosmano, ukazala je da je važno da se dostave validni podaci.

“Danas, sa veštačkom inteligencijom i problemima sa kojima se susrećemo sa hakerima, važno je obezbediti prave i tačne podatke“, dodala je ona.

Sa svoje strane, Patris i njegova porodica insistiraju na tome da u njegovoj porodici nema nikoga sa istim imenom.

Da bi razjasnio situaciju, farmer je poslao kompletan dosije trgovačkom sudu, nadajući se da će jednog dana dobiti odgovore o onome što izgleda kao neverovatan nesporazum.