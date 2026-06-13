Rusija je prvi put javno objavila snimke rada svog automatizovanog sistema za borbu protiv dronova Zubr, prikazujući kako oružje otkriva, prati i gađa vazdušne ciljeve uz minimalno ljudsko učešće.

Objavljivanje snimka usledilo je zajedno sa potvrdom državne korporacije Rosteh da je prva serija sistema Zubr već uvedena u aktivnu službu radi zaštite kritične infrastrukture širom zemlje. Ovo je prvi put da je Moskva prikazala sistem ne kao izložbeni model, već kao funkcionalno borbeno sredstvo u operativnoj upotrebi.

Rusija je prvi put predstavila ovaj sistem na vojnoj izložbi Armija 2024 u avgustu prošle godine, gde je privukao pažnju kao koncept. Novi materijal prikazuje sistem u radu: radar otkriva dolazeći cilj, automatizovani sistem za praćenje ga zaključava bez intervencije operatera, a zatim reaguje vatrena jedinica.

Prema navodima proizvođača, Zubr samostalno otkriva bespilotne letelice i automatski ih prati, dok je zadatak operatera samo da donese odluku i izda komandu za otvaranje vatre. Upravo ta podela posla – mašina vrši otkrivanje i praćenje, a čovek donosi odluku o dejstvu – predstavlja osnovnu filozofiju sistema i karakteristiku koju je Rusija želela javno da istakne.

Svaki sistem Zubr sastoji se od četiri vučne vatrene jedinice, centralizovanog komandnog centra i sopstvene radarske stanice. Svaka vatrena jedinica poseduje elektrooptički sistem za nišanjenje i naoružana je sa četiri mitraljeza PKT ili PKTM kalibra 7,62 milimetra, istog kalibra koji se decenijama koristi na sovjetskim i ruskim tenkovima.

Sa četiri modula po sistemu i četiri mitraljeza na svakom modulu, jedan kompleks Zubr raspolaže sa ukupno 16 cevi koje mogu istovremeno da dejstvuju po svakoj vazdušnoj pretnji koja uđe u zonu uništenja.

Radarska stanica sistema može da otkrije velike i male vazdušne ciljeve na daljinama do 1,5 kilometara, što omogućava dovoljno vremena za izračunavanje elemenata gađanja i otvaranje vatre pre nego što brzi dron stigne do cilja.

Sistem je projektovan za neprekidan rad tokom celog dana i noći, što je posebno značajno jer su ukrajinski napadi dronovima na rusku teritoriju sve češće izvođeni noću, kada vizuelno osmatranje kamerama ili ljudstvom postaje manje pouzdano. Radarsko otkrivanje eliminiše taj problem jer mrak ne utiče na proces identifikacije cilja.

– Tokom testiranja kompleks je pokazao visoku efikasnost protiv malih i brzih ciljeva – izjavio je direktor klastera naoružanja u Rostehu i član biroa Saveza mašinograditelja Rusije, Behan Ozdojev.

Ipak, takve tvrdnje treba posmatrati sa uobičajenim oprezom koji prati procene državnih vojnih proizvođača o sopstvenim proizvodima, jer nezavisna potvrda stvarnih rezultata sistema Zubr u borbenim uslovima za sada ne postoji.

Ono što snimci potvrđuju jeste da sistem funkcioniše kao jedinstvena celina, pri čemu radar, praćenje ciljeva i upravljanje vatrom rade integrisano, a ne kao odvojeni elementi kojima se ručno upravlja.

Analitičari procenjuju da je efektivni domet dejstva protiv malih FPV dronova između 370 i 450 metara, što Zubr svrstava u kategoriju sistema završne odbrane.

To znači da nije namenjen presretanju ciljeva na velikim udaljenostima, već predstavlja poslednju liniju zaštite između dolazećeg drona i objekta koji je meta napada. Takvi sistemi deluju u poslednjim sekundama leta bespilotne letelice, kada su svi drugi slojevi protivvazdušne odbrane već zaobiđeni ili iscrpljeni.

Rusija otvoreno opisuje Zubr upravo kao sistem za zaštitu „bliske zone“ oko osetljivih objekata, a ne kao rešenje za pokrivanje velikih područja.

Razlog za njegovo ubrzano uvođenje predstavlja intenzivna ukrajinska kampanja napada dronovima na rusku teritoriju.

Služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da je njena specijalna jedinica Alfa samo tokom 2025. godine uništila ruske sisteme protivvazdušne odbrane vredne približno četiri milijarde dolara, što ilustruje razmere gubitaka koje je Moskva pretrpela u svojoj odbrambenoj mreži i objašnjava potrebu za uvođenjem automatizovanih sistema bliske zaštite koji ne zavise od skupih raketa presretača.

Jeftinija završna odbrana zasnovana na mitraljezima, uz visok nivo automatizacije koji omogućava bržu reakciju od ljudskog operatera, predstavlja logičan odgovor na sve brojnije napade relativno jeftinim dronovima koje raketni sistemi ne mogu ekonomično da presreću u velikom broju.