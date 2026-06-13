Zvaničnici Južne Koreje, Sjedinjenih Američkih Država i Japana održali su trilateralni sastanak u Tokiju na kojem su razgovarali o bezbednosnoj situaciji na Korejskom poluostrvu i u severoistočnoj Aziji, saopštilo je danas južnokorejsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Na sastanku su učestvovali visoki predstavnici tri zemlje zaduženi za nuklearnu politiku i regionalnu bezbednost, koji su razgovarali o nedavnim dešavanjima u vezi sa Severnom Korejom, preneo je Kjodo.

Strane su potvrdile posvećenost denuklearizaciji Severne Koreje i sprovođenju sankcija Ujedinjenih nacija, kao i nacionalnih sankcija uvedenih Pjongjangu.

Prema saopštenju, razgovarano je i o jačanju saradnje u odgovoru na severnokorejske nuklearne i raketne programe, kao i o zabrinutostima u vezi sa sajber aktivnostima i vojnom saradnjom Severne Koreje i Rusije.

Japan je naveo da su učesnici izrazili "ozbiljnu zabrinutost" zbog razvoja severnokorejskog naoružanja i dogovorili su bližu koordinaciju u oblasti bezbednosti.

Održan je i sastanak trilateralnog sekretarijata, na kojem su razmatrani napredak saradnje u bezbednosti, ekonomiji i tehnologiji, uz planove za dalje jačanje zajedničkih mehanizama.

Naravno, ovo neće proći bez odgovora od strane Severne Koreje. Severna Koreja ima moćne saveznike.

Pored potpisanog sporazuma o uzajamnoj odbrani između Pjongjanga I Moskve Severna Koreja je jedina zemlja na svetu koji ima isti takav sporazum sa Narodnom Republikom Kinom. Po slovu oba sporazuma napad na Severnu Koreju smatra se napadom na Rusiju i Kinu i obe države su obavezne da se uključe u odbranu Pjongjanga.