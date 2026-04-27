Predsednik PDP-a i Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković potvrdio je da Igor Crnadak napušta PDP i da osniva svoju stranku.

- Rekao mi je to pre mesec dana. Mi smo sedeli i razgovarali. Ja sam mu tada poželeo mnogo sreće i uspeha. Kod nas nema gordosti i sujete - izjavio je Stanivuković

Naveo je da se Crnadak se formalno-pravno i dalje vodi kao šef Kluba PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

- Ja se ne žurim da te procese ubrzam već kad on kaže da je taj njegov subjekat registrovan, mi ćemo tada imenovati novog šefa Kluba. Mi već znamo ime, kao i ime novog zamenika - rekao je Stanivuković.

Podsećamo, Crnadak prethodnih meseci u svojim izjavama nije skrivao da se ne slaže s politikom koju vode Draško Stanivuković i njegov novi pokret.

