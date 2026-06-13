Rusko nuklearno oružje u Belorusiji stvara protivtežu neonacističkoj Ukrajini i snagama NATO-a i pouzdano štiti zapadne granice Savezne države i Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB), saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Takođe se produbljuje vojnotehnička saradnja Rusije i Belorusije, uključujući industrijsku saradnju između kompanija odbrambene industrije.

Ministarstvo ističe da su u uslovima turbulentne vojno-političke situacije u svetu, Rusija i Belorusija poslednjih godina preduzele ozbiljne mere za jačanje zajedničkog odbrambenog i bezbednosnog prostora Savezne države.

Mere protiv sankcija kolektivnog Zapada

Kako se navodi, Rusija i Belorusija preduzimaju mere u borbi protiv sankcija Zapada, a u cilju osiguravanja finansijskog i tehnološkog suvereniteta u tim uslovima.

U saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova uoči posete Sergeja Lavrova Minsku, ističe se da će dve strane koordinisati stavove kada je reč o spoljnopolitičkim pitanjima u okviru evroazijskih integracionih organizacija i različitih međunarodnih organizacija.

"Biće razmotren tok realizacije zajedničkih inicijativa, između ostalog onih koje imaju za cilj suprotstavljanje sankcionoj i pravnoj agresiji kolektivnog Zapada, kao i formiranje nove arhitekture ravnopravne i nedeljive bezbednosti u Evroaziji i izradu Evroazijske povelje o raznolikosti i multipolarnosti u 21. veku", naglašava se u saopštenju.

Šef ruske diplomatije u nedelju će boraviti u Minsku.