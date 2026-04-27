Bez ovoga nema odlaska u penziju: Znate li šta je M8?

Razumevanje PIO listinga je ključno za odlazak u penziju, a u nastavku je vodič koji može olakšati budućim penzionerima.

 
Autor:  Darko Matić
27.04.2026.18:52
Bez ovoga nema odlaska u penziju: Znate li šta je M8?
OVO JE NAJVEĆI HEDONISTA MEĐU HOROSKOPSKIM ZNAKOVIMA Krasi ih poseban talenat za uživanje, a bije ih glas da su lenji - ovo je prava ISTINA
Foto: Shutterstock | Shuterstoock
 OVO JE NAJVEĆI HEDONISTA MEĐU HOROSKOPSKIM ZNAKOVIMA Krasi ih poseban talenat za uživanje, a bije ih glas da su lenji - ovo je prava ISTINA
Prethodna vest
"NE DOLAZI U OBZIR!" Amerika odbila iranski mirovni predlog
Ilustracija
 "NE DOLAZI U OBZIR!" Amerika odbila iranski mirovni predlog
Sledeća vest

Mnogi građani koji započnu prikupljanje dokumentacije za odlazak u penziju suočavaju se sa problemom nerazumevanja podataka iz PIO listinga. U nastavku je objašnjeno šta znače pojedine kolone, kako se obračunava staž i na šta treba obratiti posebnu pažnju.

Osobe koje podnose zahtev za penziju iz PIO fonda dobijaju uverenje o podacima iz matične evidencije osiguranika, poznato kao "listing". U njemu su prikazani radni staž, zarade, kao i svi uplaćeni doprinosi.

Kako se računa radni staž

Staž osiguranja obračunava se sabiranjem meseci i dana, pri čemu važe sledeća pravila, jedna godina ima 12 meseci, a jedan mesec 30 dana. Važno je napomenuti da se kolona "čas" više ne uzima u obzir, odnosno podaci o satima rada ne ulaze u obračun staža još od 2003. godine.

Šta znače podaci o zaradi i doprinosima

U tabeli pod nazivom "Podaci o stažu osiguranja, zaradi i visini uplaćenih doprinosa" prikazano je koliko imate meseci i dana staža po godinama, kolika je bila vaša zarada, kao i iznos uplaćenih doprinosa.

Zarada je prikazana u bruto iznosu, što znači da obuhvata neto platu i doprinose na teret zaposlenog. Doprinosi predstavljaju ukupnu sumu uplata koje su izvršili i zaposleni i poslodavac.

Šta znači oznaka M8

Ako se u tabeli pojavi oznaka "M8", važno je znati da se ti podaci ne sabiraju sa M4 podacima za istu godinu, prenosi Mondo.

M8 označava prijavu promene podataka i sadrži ažurirane informacije koje se smatraju važećim za tu godinu.

Provera prijava i odjava

U posebnoj tabeli "Podaci o osiguranju (M1-M3)" evidentirane su prijave i odjave sa osiguranja. Za svaki od tih perioda trebalo bi da postoji i odgovarajući evidentiran staž (M4).

Ukoliko vam podaci nisu dovoljno jasni ili sumnjate da nešto nedostaje, možete se obratiti pravnoj službi u filijali Fonda PIO.

Stručna lica će vam pomoći da protumačite podatke, proverite eventualne nepravilnosti i pripremite potrebnu dokumentaciju za penziju.

PIO listing na prvi pogled može delovati složeno, ali uz osnovno razumevanje oznaka i kolona moguće je precizno utvrditi dužinu staža i proveriti da li su svi podaci pravilno evidentirani.

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
"Preskupo mi je sa penzijom od 2.000 evra" Bogati i moćni, a sad na kolenima
PODIGNUTA GRANICA ZA ODLAZAK U PENZIJU U CRNOJ GORI Zakon stupio na snagu
OVIM PENZIONERIMA SLEDUJE NAJMANJE 230.000 DINARA Može i više, evo od čega zavisi
ODLAZAK U PENZIJU I OTPREMNINA: Evo kako da izračunate iznos koji vam sleduje
DODATNI STAŽ ZA MAJČINSTVO! Izmene zakona donose 2 godine dodatnog staža
Gde su najjeftiniji kvadrati u Srbiji: Stanovi i kuće za samo 500 evra po kvadratu
"Traže nam pare za renoviranje terase, koju nemamo" - Balkanci u Nemačkoj imaju hit problem!
Prvi put se dešava u 110 godina: Poznati brend najavio masovna otpuštanja
Noć u apartmanu je 15 evra, ručak 3 evra: Ovo je destinacija koja osvaja svet
"Preskupo mi je sa penzijom od 2.000 evra" Bogati i moćni, a sad na kolenima
Velika zabuna oko otkazivanja putovanja - inspekcija objasnila šta vam pripada

EVROPA U HAOSU SA GORIVOM Dizel poskupeo duplo više od benzina, ovo su cene goriva
POČINJU SPOROVI OKO POTROŠNJE Evropska unija otvara raspravu o budžetu od 1,8 biliona evra
Od 1. maja nova pravila u trgovini - kazne do 100.000 dinara i velike promene za kupce

BEOGRAD DOBIJA 62 NOVA VOZA: Evo kada stižu prve kompozicije
ĐOKOVIĆ ČUO SJAJNE VESTI Novak dobio neočekivan poklon

ŽIKA ŽESTOKO O MILANU STANKOVIĆU Ispričao sva dešavanja iz Granda: "Od tada se nismo čuli, nije se pomerio sa mesta!"

BLOKADERI NA APARATIMA U Srbiju u avgustu dolazi UFC! (VIDEO)

KRAJ ZA TREĆEG FAVORITA Veliko iznenađenje na mastersu u Madridu

Gde su najjeftiniji kvadrati u Srbiji: Stanovi i kuće za samo 500 evra po kvadratu

"Traže nam pare za renoviranje terase, koju nemamo" - Balkanci u Nemačkoj imaju hit problem!

Prvi put se dešava u 110 godina: Poznati brend najavio masovna otpuštanja

Noć u apartmanu je 15 evra, ručak 3 evra: Ovo je destinacija koja osvaja svet

"Preskupo mi je sa penzijom od 2.000 evra" Bogati i moćni, a sad na kolenima

VUČIĆ SE OGLASIO - STIGLO VAŽNO UPOZORENJE Ne bi bilo prvi put da biramo... (VIDEO)

"TO SI GOVORIO TI, ALISTERE, I JOŠ NEKI PAMETNJAKOVIĆI!" Objavljen veliki intervju predsednika Vučića, ništa im nije prećutao!

BOMBARDOVAN LIBAN, VELIKI NAPAD IZRAELSKE VOJSKE Gori vojna baza sa američkim bombarderima

"DOPRINEO JE SVOJOJ SMRTI, SRAMOTA JE UMRETI OD TOGA" Haris Džinović surovo o prijatelju kog je nedavno sahranio!

ŠTA JE ORBAN REKAO VUČIĆU NAKON PORAZA NA IZBORIMA? Predsednik Srbije otkrio detalje razgovora

"DOPRINEO JE SVOJOJ SMRTI, SRAMOTA JE UMRETI OD TOGA" Haris Džinović surovo o prijatelju kog je nedavno sahranio!
"NEDOSTAJE MI TATA DA ME POSAVETUJE" Ilda Šaulić iskreno za Alo: "Družili su se sa Šabanom iz koristi"
"DANAS SVAKO MOŽE DA BUDE JAVNA LIČNOST" Marina Tadić za Alo oštro o estradi
TRAMP PREŽIVEO NOVI ATENTAT!
Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,43 117,78
USD USD 100,23 100,54 100,84
CAD CAD 73,11 73,33 73,55
AUD AUD 71,39 71,61 71,82
GBP GBP 134,92 135,33 135,74
CHF CHF 127,34 127,72 128,1

