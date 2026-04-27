Bez ovoga nema odlaska u penziju: Znate li šta je M8?

Mnogi građani koji započnu prikupljanje dokumentacije za odlazak u penziju suočavaju se sa problemom nerazumevanja podataka iz PIO listinga. U nastavku je objašnjeno šta znače pojedine kolone, kako se obračunava staž i na šta treba obratiti posebnu pažnju.

Osobe koje podnose zahtev za penziju iz PIO fonda dobijaju uverenje o podacima iz matične evidencije osiguranika, poznato kao "listing". U njemu su prikazani radni staž, zarade, kao i svi uplaćeni doprinosi.

Kako se računa radni staž

Staž osiguranja obračunava se sabiranjem meseci i dana, pri čemu važe sledeća pravila, jedna godina ima 12 meseci, a jedan mesec 30 dana. Važno je napomenuti da se kolona "čas" više ne uzima u obzir, odnosno podaci o satima rada ne ulaze u obračun staža još od 2003. godine.

Šta znače podaci o zaradi i doprinosima

U tabeli pod nazivom "Podaci o stažu osiguranja, zaradi i visini uplaćenih doprinosa" prikazano je koliko imate meseci i dana staža po godinama, kolika je bila vaša zarada, kao i iznos uplaćenih doprinosa.

Zarada je prikazana u bruto iznosu, što znači da obuhvata neto platu i doprinose na teret zaposlenog. Doprinosi predstavljaju ukupnu sumu uplata koje su izvršili i zaposleni i poslodavac.

Šta znači oznaka M8

Ako se u tabeli pojavi oznaka "M8", važno je znati da se ti podaci ne sabiraju sa M4 podacima za istu godinu, prenosi Mondo.

M8 označava prijavu promene podataka i sadrži ažurirane informacije koje se smatraju važećim za tu godinu.

Provera prijava i odjava

U posebnoj tabeli "Podaci o osiguranju (M1-M3)" evidentirane su prijave i odjave sa osiguranja. Za svaki od tih perioda trebalo bi da postoji i odgovarajući evidentiran staž (M4).

Ukoliko vam podaci nisu dovoljno jasni ili sumnjate da nešto nedostaje, možete se obratiti pravnoj službi u filijali Fonda PIO.

Stručna lica će vam pomoći da protumačite podatke, proverite eventualne nepravilnosti i pripremite potrebnu dokumentaciju za penziju.