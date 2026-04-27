Evropska unija je Kini objavila sankcioni rat koji je već izgubila, izjavio je šef Ruski fond za direktne investicije (RFPI) Kiril Dmitrijev.
 
„EU je Kini objavila sankcioni rat koji je već izgubila“, napisao je Dmitrijev na svojoj stranici na mreži X, komentarišući vest da su vlasti Kina najavile mere zaštite kineskih kompanija koje su se našle u 20. paketu sankcija EU protiv Rusija.
Ranije je Evropska unija u okviru 20. paketa sankcija protiv Rusija na listu uvrstila šest kineskih kompanija. Nakon toga je Ministarstvo trgovine Kine saopštilo da će Peking preduzeti mere radi zaštite tih kompanija, a da će odgovornost za posledice snositi Evropska unija.