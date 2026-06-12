Njegovi komentari usledili su dan nakon što je ministar odbrane Džon Hili zadao novi udarac Starmerovoj već oslabljenoj poziciji podnevši ostavku i optuživši ga da nije obezbedio resurse potrebne za nacionalnu bezbednost.

Takođe je kritikovao čvrstu ruku koju koristi u upravljanju ministrima.

„Neću odustati“

- Neću odustati - rekao je Starmer za Bi-Bi-Si, govoreći prvi put od Hilijeve šokantne ostavke.

Očekuje da će njegovi partijski rivali pokrenuti proces za njegovo smenjivanje u narednim nedeljama ili mesecima. Starmer je rekao da će se boriti protiv svih pretnji.

- Da budem jasan: ovo nije stvar sujete, ovo nije stvar tvrdoglavosti. Ovo je stvar veoma dubokog osećaja dužnosti. Izabran sam da služim ovoj zemlji, uprkos teškim okolnostima. To je ono što sada radim - rekao je.

Odbrana ostaje prioritet

Starmer je odbacio Hilijeve kritike, rekavši da su odbrana i bezbednost njegovi glavni prioriteti i da će to ostati kad god vlada bude morala da donosi odluke o potrošnji u budućnosti.

Rekao je da je već doneo „teške“ odluke o smanjenju budžeta u drugim sektorima kako bi se više novca uložilo u odbrambene investicije.

- Ko god da postane premijer, suočiće se sa istim poteškoćama sa kojima se ja suočavam. Ništa od toga se neće promeniti - upozorio je Starmer.