Pre godinu dana, 260 ljudi je poginulo u katastrofalnoj nesreći Er Indije-

Let 171 kompanije Er Indija poleteo je sa međunarodnog aerodroma u Ahmedabadu u Indiji, 12. juna ka Londonu.

Avion je prevozio 230 putnika i 12 članova posade, ali samo 32 sekunde nakon poletanja, srušio se samo milju od aerodroma.

Svi u avionu su poginuli osim jednog čoveka, dok je 19 ljudi na zemlji takođe izgubilo život. 67 ljudi je zadobilo teške povrede, prenosi Dejli star.

Nakon tragedije, pojavilo se uznemirujuće otkriće: pet potresnih reči koje su razmenili piloti aviona Er Indije sada je otkriveno, izveštava Ekspres.

Uznemirujući detalji razgovora u kokpitu, koji se dogodio nekoliko trenutaka pre nego što je avion kompanije Er Indija doživeo svoju tragičnu sudbinu, otkriveni su u zvaničnom izveštaju koji je izdao Biro za istragu avionskih nesreća kasno u petak.

Informacije izvučene iz crne kutije prethodno su utvrdile da se, u roku od manje od 60 sekundi od napuštanja međunarodnog aerodromau Ahmedabadu, avion spustio i sudario sa zgradom koja služi kao smeštaj za lekare u Medicinskom koledžu i civilnoj bolnici.

Istražitelji sumnjaju da su prekidači protoka goriva za oba motora Boinga 787 greškom prebačeni gotovo istovremeno, svega nekoliko sekundi nakon poletanja, čime je prekinuto snabdevanje gorivom i izazvan katastrofalni incident, jer su oba motora prestala da rade.

Izveštaj je potvrdio jezive reči snimljene u kokpitu. Na snimku glasa u kokpitu, čuje se kako jedan od pilota pita drugog: "Zašto si isključio gorivo?" Drugi pilot je odgovorio da to nije uradio.“

Izveštaj se dalje navod da je oko 08:09:05 UTC, jedan od pilota poslao signal 'Potisak nije postignut... pada... MAJDEJ MAJDEJ MAJDEJ'. Kontrolor leta je pitao o pozivnom znaku. Kontrolor leta nije dobio nikakav odgovor, ali je primetio pad aviona van granica aerodroma i aktivirao hitne intervencije.

Razgovor između pilota u kokpitu pokrenula je ključno pitanje u vazduhoplovnoj industriji. Stručnjaci pitaju kako su prekidači za gorivo mogli biti slučajno okrenuti tokom leta, posebno imajući u vidu da su namerno napravljeni da budu „veoma pouzdani“ i konstruisani precizno kako bi se izbeglo nenamerno aktiviranje,piše britanski medij.

Takođe su opremljene zaštitom od slučajnih udaraca ili kontakta, dodaje se.

Istražitelj za vazdušne nesreće sa sedištem u Kanadi rekao je za BBC: „Bilo bi gotovo nemoguće povući oba prekidača jednim pokretom jedne ruke, a to čini slučajno aktiviranje malo verovatnim.“

Na osnovu početne procene istražitelja, nema naznaka bilo kakve očigledne greške u Boingovom avionu ili njegovim motorima.

Izveštaj Biroa za istragu avionskih nesreća takođe otkriva da je avion bio natovaren sa 54.200 kg goriva, što je udobno unutar „dozvoljenih granica“.

Uzorci goriva izvađeni tokom punjenja aviona gorivom takođe su ocenjeni kao „zadovoljavajući“.

Preliminarni zaključci se usredsređuju na alarmantan nalaz da su prekidači protoka goriva motora aviona misteriozno isključeni nakon poletanja, što je izazvalo očigledan kvar potiska nekoliko trenutaka nakon što se avion popeo u vazduh, prensi britanski medij.

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