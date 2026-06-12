Nevreme je oštetilo više zgrada, a dovelo je i do otkazivanja letova, preneo je CBS njuz.

Više tornada pogodilo je sinoć područje kod Čikaga, a prijavilo ih je ukupno 11 gradova u državama Ilinois i Viskonsin.

Prema podacima servisa za praćenje komunalnih usluga, PowerOutage.us, više od 221.000 korisnika bilo je bez struje u Ilinoisu do petka ujutru.

U gradu De Mojnu, u Ajovi, 54-godišnji muškarac je preminuo u sredu u kampu za beskućnike nakon što ga je udarilo drvo koje se slomilo i palo tokom oluje, saopštila je policija.

Muškarac je pronađen teško povređen u četvrtak ujutro i preminuo je na licu mesta, saopštile su vlasti.

Pre izbijanja tornada, Centar za predviđanje oluja Nacionalne meteorološke službe podigao je nivo na 4. od pet nivoa na skali rizika od ozbiljnih oluja.

Prema podacima CBS njuza, ovo je prvi put da je Čikago zabeležio toliki nivo rizika posle 15. jula 2024. godine, kada je u tom području došlo do rekordne serije tornada sa 32 udara.

Ovaj nivo rizika se obično javlja jednom u dve godine.

Geodetske ekipe biće raspoređene širom područja kako bi procenile obim štete, što bi, prema rečima zvaničnika, moglo da potraje nekoliko dana.

Nacionalna meteorološka služba saopštila je da su tornada potvrđena uglavnom u ruralnim područjima jugozapadno od Čikaga, a mnoge zgrade oštećene su u Stritoru, proizvodnom i poljoprivrednom gradu udaljenom oko 160 kilometara.

Vlasti Stritora su u saopštenju za javnost navele da je tornado prošao kroz grad. Gradonačelnica Tara Bedei rekla je da nema prijavljenih smrtnih slučajeva.

Snažno nevreme je u sredu i četvrtak dovelo do obustave letova na međunarodnim aerodromima O'Her i Midvej u Čikagu. Više od 1.000 letova je odloženo ili otkazano, pokazuju podaci sajta za praćenje letova FlightAware.

Zbog nevremena su odloženi ili obustavljeni letovi na aerodromima u drugim gradovima, uključujući Filadelfiju, Njujork i Njuark, Nju Džerzi.

Meteorološka služba primila je više od desetak izveštaja o tornadima širom severnog Misurija, Ajove, Kanzasa i Ilinoisa. Kompanija Komonvelt Edison, koja pruža električne usluge u severnom Ilinoisu, saopštila je da su oluje oborile stubove i kablove, a kako je navela na mreži Iks, ponovno uspostavljanje isporuke struje za 80 odsto korisnika očekuje se do subote u 23 časa.

Šteta je, takođe, prijavljena na aerodromu Abraham Linkoln Kapital u Springfildu.

Potencijalno opasna vrućina i visoka vlažnost vazduha zabeležene su u četvrtak i očekuje se da će se nastaviti i danas na delu istočne obale od srednjeg Atlantika do severoistoka, gde bi na brojnim mestima mogle da budu registrovane rekordno visoke temperature, saopštila je meteorološka služba.

Očekuju se temperature od oko 32 stepeni Celzijusa, ali sa velikom vlažnošću vazduha subjektivan osećaj biće kao da je 38 stepeni Celzijusa ili više, upozorili su meteorolozi.

Filadelfija je proglasila vanredno zdravstveno stanje zbog vrućine za četvrtak i petak, a aktivirani su centri za rashlađenje, kućne posete terenskih timova, kao i mere pomoći beskućnicima.

Zvaničnici Njujorka takođe su pozvali stanovnike da preduzmu mere predostrožnosti, među kojima su uzimanje puno tečnosti i pronalaženje hladnog mesta za boravak ako nemaju klima uređaje.