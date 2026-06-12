U severnom Atlantiku, južno od Grenlanda i Islanda, nalazi se veliko područje okeana koje se ponaša potpuno drugačije od ostatka sveta.

Dok temperature mora gotovo svuda rastu usled klimatskih promena, ovo područje se hladi i od početka 20. veka temperatura mu je pala za gotovo jedan stepen Celzijusa.

Nova studija sugeriše da bi takozvana „hladna mrlja“ mogla predstavljati upozoravajući signal da se Zemlja približava jednoj od najopasnijih klimatskih prekretnica.

Šta je AMOC?

Naučnici već godinama pokušavaju da utvrde šta uzrokuje ovu anomaliju. Prema novom istraživanju, glavni razlog nije promena vetrova i oblaka, već slabljenje Atlantske meridionalne cirkulacije (AMOC).

AMOC funkcioniše poput ogromnog transportnog sistema koji prenosi toplu vodu iz tropskih područja ka severu, gde se ona hladi, tone i vraća prema jugu.

Globalno zagrevanje i topljenje leda unose velike količine slatke vode u okean, čime se narušava ravnoteža i usporava rad ovog sistema.

Pojedini naučnici upozoravaju da bi AMOC mogao da se približava tački nakon koje bi kolaps bio praktično neizbežan.

Posledice bi bile ogromne

Gašenje ili ozbiljno slabljenje ovog sistema moglo bi da izazove velike posledice širom sveta.

Među njima su:

ubrzano podizanje nivoa mora na istočnoj obali SAD,

ekstremno zahlađenje Evrope,

promene monsuna u Africi,

dugotrajne suše i poremećaji klime na globalnom nivou.

Hlađenje nije samo na površini

Autori studije kombinovali su podatke sa satelita i instrumenata sa klimatskim modelima i došli do zaključka da se hlađenje ne događa samo na površini okeana, već i u njegovim dubokim slojevima.

Profesor fizike okeana sa Univerziteta u Potsdamu Stefan Ramstorf izjavio je da svi pokazatelji upućuju na slabljenje AMOC-a.

Prema njegovim rečima, postoje i drugi dokazi koji ukazuju da je ovaj sistem trenutno najslabiji u poslednjih oko hiljadu godina.

Naučnici pozivaju na oprez

Stručnjaci koji nisu učestvovali u istraživanju navode da rezultati dodatno jačaju teoriju o vezi između „hladne mrlje“ i slabljenja morskih struja, ali upozoravaju da i dalje postoje određene neizvesnosti.

Ipak, nova studija predstavlja još jedan signal da bi promene u okeanima mogle imati mnogo ozbiljnije posledice nego što se ranije pretpostavljalo.