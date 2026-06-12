Sjedinjene Američke Države i Iran usaglasili su finalnu verziju teksta mirovnog sporazuma, a sada se radi na poslednjim koracima za njegovo zaključenje, objavio je pakistanski premijer Šebaz Šarif na društvenoj mreži Iks.

Njegova poruka odjeknula je u trenutku kada su pregovori Vašingtona i Teherana ušli u najosetljiviju fazu, nakon višednevnih oprečnih izjava, pritisaka i spekulacija o tome da li će do dogovora uopšte doći.

- Ostavljajući po strani svu buku, možemo da potvrdimo da je postignut finalni, usaglašeni tekst mirovnog sporazuma i da Pakistan sada blisko radi sa obe strane na završnim koracima. Mir nikada nije bio ovako blizu - poručio je Šarif.

Pakistan preuzeo važnu ulogu

Objava pakistanskog premijera pokazuje da Islamabad više nije samo posmatrač krize između Vašingtona i Teherana, već jedan od ključnih posrednika u pokušaju da se postigne konačni dogovor.

Pakistan održava dobre odnose i sa Iranom i sa Sjedinjenim Američkim Državama, što mu omogućava da igra značajnu ulogu u trenutku kada je međusobno poverenje dve strane na veoma niskom nivou.

Ako su navodi Šarifa tačni, pregovori su prešli najtežu fazu, pošto dokument više nije samo nacrt, već tekst oko kojeg su se obe strane načelno usaglasile.

Ostaju najosetljiviji koraci

Pred pregovaračima su sada poslednji detalji, garancije i redosled sprovođenja dogovora, ali i pitanje kako će svaka strana sporazum predstaviti svojoj javnosti.

Mogući sporazum dolazi posle višemesečne eskalacije oko iranskog nuklearnog programa, američkih sankcija, Ormuskog moreuza i sukoba u regionu.

Za Vašington bi dogovor predstavljao priliku da smiri jednu od najopasnijih tačaka svetske trgovine naftom, dok bi za Teheran mogao da znači politički predah i otvaranje prostora za ublažavanje sankcija.

Ipak, ni jednoj strani neće biti lako da sporazum predstavi kao pobedu.

U Sjedinjenim Američkim Državama predsednik Donald Tramp moraće da pokaže da Iran nije dobio ustupke bez cene, dok će vlasti u Teheranu morati da ubede domaću javnost da nisu popustile pod pritiskom.

Zbog toga, iako je finalni tekst navodno usaglašen, konačni potpis i početak sprovođenja obaveza ostaju poslednja prepreka između istorijskog preokreta i novog diplomatskog sloma.