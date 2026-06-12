Evropska unija uvodi nova pravila koja će promeniti način na koji građani kupuju jeftine proizvode preko interneta izvan evropskog tržišta. Odluka o uvođenju dodatnih carinskih naknada na male pakete izazvala je nezadovoljstvo među potrošačima koji su godinama koristili platforme poput AliExpressa i Temua za povoljne kupovine.

Do sada su paketi u vrednosti do 150 evra mogli da ulaze u EU bez carine, što je omogućavalo direktnu kupovinu iz Kine i drugih zemalja po nižim cenama nego u evropskim prodavnicama. Savet EU je sada usvojio izmene kojima se to oslobođenje postepeno ukida, uz obrazloženje da evropski trgovci nisu u ravnopravnom položaju zbog velikog broja jeftinih pošiljki iz inostranstva.

Prema podacima Evropske komisije, tokom 2024. godine u EU je stiglo 4,6 milijardi malih paketa, od kojih je oko 91 odsto poreklom iz Kine. Kao dodatni razlog za promene navode se ekološki uticaji i opterećenje logističkog sistema.

Novi sistem naplate uvodi se postepeno. Od 1. jula 2026. godine na svaku kategoriju proizvoda unutar paketa naplaćivaće se fiksna naknada od 3 evra. Potpuna reforma carinskog sistema očekuje se 2028. godine. To znači da će paketi sa više različitih proizvoda poskupeti jer će se svaka kategorija posebno obračunavati.

Ova promena izazvala je najviše reakcija zbog načina obračuna, koji korisnici smatraju komplikovanim i nepovoljnim za male kupovine. Na društvenim mrežama, posebno na Redditu, pojavile su se brojne rasprave u kojima korisnici izražavaju nezadovoljstvo i strah da se gubi prednost direktne kupovine iz Kine.

Pojedini kupci navode da su požurili da naruče proizvode pre stupanja novih pravila, dok drugi ističu da su tek naknadno saznali za promene.

Iako EU navodi da je cilj fer konkurencija i smanjenje negativnog uticaja masovnog uvoza malih paketa, deo javnosti smatra da će nove mere najviše pogoditi potrošače koji su tražili jeftinije alternative van evropskog tržišta.

Potpuno ukidanje dosadašnjih olakšica očekuje se tek nakon uspostavljanja novog carinskog sistema EU 2028. godine, ali prve promene stižu već 2026. i već sada menjaju navike kupaca širom Evrope, piše Dnevno.hr.