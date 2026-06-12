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"Zbogom i hvala na svemu" U Evropi su opraštaju od kupovine koju smo svi obožavali
Nova pravila Evropske unije o oporezivanju malih paketa iz trećih zemalja izazvala su burne reakcije među potrošačima. Od 2026. godine kupovina preko platformi poput AliExpressa i Temua postaće skuplja, što mnogi vide kao kraj ere jeftine online kupovine.
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