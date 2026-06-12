U intervjuu za Poljsku novinsku agenciju (PAP), Di Nano je naglasio da je reč o novom zajmu iz američkog programa Stranog vojnog finansiranja (FMF), kojim će fond za Poljsku biti povećan na skoro 20 milijardi dolara.

Tokom ceremonije uključivanja američkih aviona F-35 u poljske oružane snage, DiNano je rekao da će Poljskoj biti dostupno četiri milijarde dolara za vojnu saradnju u okviru programa FMF, koji obezbeđuje zajmove i grantove američkim saveznicima i partnerima za kupovinu američke vojne opreme.

Poljska je poslednji put potpisala sa SAD sporazum o zajmu u okviru ovog programa u julu prošle godine, i to za isti iznos od četiri milijarde dolara, podsetila je agencija.

DiNano je potvrdio da su odobrena nova sredstva u tom iznosu kojima će fond dostupan Poljskoj biti povećan na skoro 20 milijardi dolara.

On je dodao da će Poljska moći da iskoristi novac za kupovinu potrebne američke opreme, uključujući i više aviona F-35.

Do sada je Poljska pozajmila ukupno oko 15 milijardi dolara u okviru Stranog vojnog finansiranja namenjenog kupovini američke opreme.