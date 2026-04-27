"Do jutra, u ruskoj prestonici je nagomilano 12 centimetara snega. Prethodni rekord za ovaj dan bio je 10 centimetara, a on je bio na snazi 55 godina", napisao je Leus u objavi na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.

Kako se navodi, obilne snežne padavine padaju u regionu glavnog grada Rusije od početka dana, obarajući drveće i opterećujući dalekovode. Vlasti su izdale narandžasti nivo upozorenja, očekuju se sve veće snežne oluje, ledeni uslovi i moguće suve grmljavine. Mnogi parkovi su zatvoreni.

Moskva je obustavila iznajmljivanje električnih skutera, bicikala i vozila za deljenje automobila sa letnjim gumama. Vozačima se savetuje da ne parkiraju blizu drveća ili da ne traže sklonište ispod njih. Meteorolozi očekuju da će snežne padavine popustiti do večeri, ali da će se nastaviti i u utorak.

Vreme se neće poboljšati do srede. Gradske službe rade na uklanjanju oborenog drveća.