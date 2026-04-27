Rusija uvek otkriva telefonske razgovore između ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov ne navodeći kada je poslednji takav razgovor održan.

Peskov je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da Kremlj o razgovorima Putina i Trampa uvek daje obaveštenja, a da o sadržaju tih razgovora govori pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, prenosi RIA novosti.

"On drži brifinge, govori vam o tim telefonskim razgovorima", rekao je Peskov novinarima, komentarišući izjavu Donalda Trampa koji je ranije izjavio da nastavlja da komunicira sa Putinom, ali takođe nije otkrio datum njihovog poslednjeg kontakta.

Peskov je rekao da ruska vojska utvrđuje mere koje će biti preduzete kao odgovor na pokušaje napada Kijeva, kao i da Putin dobija izveštaje nekoliko puta dnevno o svim dešavanjima povodom napada Ukrajine u ruskim regionima.

"Predsednik dobija izveštaje o svim incidentima i kako se situacija razvija u pogledu pada kijevskog režima i mera koje predviđa, nekoliko puta dnevno i u bilo koje vreme ako je potrebno", istakao je Peskov.