Najmanje 42 osobe su poginule, a 10 je povređeno na istoku Čada, nakon što je sukob između dve porodice oko pristupa vodi prerastao u niz odmazdi, izjavio je zamenik premijera te zemlje Limane Mahamat.

On je, tokom posete selu Igote u provinciji Vadi Fira, gde su sukobi izbili u subotu, rekao da su 42 osobe stradale, dok je 10 povređeno, prenosi AP.

Mahamat je naveo da su ranjeni prebačeni u pokrajinski zdravstveni centar i dodao da se talas odmazdi proširio na šire područje, zbog čega je intervenisala vojska.