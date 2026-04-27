Osumnjičeni za pucnjavu tokom svečane večere u Vašingtonu, kojoj je prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, kritikovao je američke vlasti zbog smanjenja pomoći Ukrajini.



To je objavio Njujork post, pozivajući se na njegove objave na društvenim mrežama.

Prema navodima tog lista, Kol Tomas Alen, tridesetjednogodišnji stanovnik Kalifornije, u više od hiljadu poruka često je napadao administraciju Donalda Trampa, a njegove kritike su, kako se navodi, postale još oštrije nakon što je podrška Sjedinjenih Američkih Država Ukrajini počela da se smanjuje.

Napadao Trampovu administraciju zbog Ukrajine

Njujork post piše da je Alen posebno oštro kritikovao američkog potpredsednika Džeja Dija Vensa zbog njegovih izjava iz aprila, kada je govorio o odbijanju dalje pomoći Ukrajini.

Kako navodi list, osumnjičeni je podržavao i niz akcija prikupljanja novca za ukrajinske snage, što je dodatno privuklo pažnju istražitelja nakon pucnjave u Vašingtonu.

„Alen je često osuđivao Trampovu administraciju u svojim objavama, dok su njegove žalbe, kako se čini, postajale sve žešće kada je američka podrška Ukrajini smanjena", piše Njujork post.

Pucnjava se dogodila u subotu uveče u hotelu Vašington hilton, gde je održavana tradicionalna godišnja večera sa dopisnicima Bele kuće i članovima američke administracije.

Tramp i prva dama evakuisani iz hotela

Nakon što su se začuli pucnji, svi prisutni, uključujući predsednika Donalda Trampa i njegovu suprugu, evakuisani su iz hotela. Osumnjičeni je ubrzo uhapšen, a tokom incidenta ranjen je jedan agent Tajne službe.

Američke vlasti su kasnije saopštile da je osumnjičeni Koul Tomas Alen, tridesetjednogodišnjak iz Kalifornije.

Prema dostupnim informacijama, istraga se sada usmerava na njegove objave na društvenim mrežama, političke stavove i moguću povezanost njegovih poruka o Ukrajini sa motivom napada.