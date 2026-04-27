Talas anonimnih pretnji eksplozivnim napravama nastavio se i ovog ponedeljka u Hrvatskoj. U toku su evakuacije više škola u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Dubrovniku nakon što su na adrese obrazovnih ustanova, ali i nekih redakcija te gradskih uprava, pristigle dojave o postavljenim bombama. U Zagrebu je policija odmah izašla na teren, a ispred Prirodoslovne škole Vladimira Preloga već se nalaze službenici koji osiguravaju objekat.

Iz policijskih uprava potvrđeno je da se postupa prema strogo propisanom protokolu koji uključuje hitnu evakuaciju i detaljan kontradiverzioni pregled svih prostorija, javlja Večernji list.

Slična je situacija i u Dalmaciji. Splitska policija sprovodi provere u saradnji sa direktorima škola koje su primile pretnje putem elektronske pošte.

"Policijski službenici su odmah po saznanju stupili u kontakt sa odgovornim licima te se sprovode adekvatni postupci provere", izvestili su iz PU splitsko-dalmatinske.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji drama je započela oko 9 sati ujutro. Anonimna imejl poruka istog sadržaja stigla je na službenu adresu policije, ali i na adrese velikog broja osnovnih i srednjih škola te predškolskih ustanova. Na terenu su preventivni pregledi u toku, a policija apeluje na smirenost dok se ne utvrdi činjenično stanje.

Inače, ovaj novi talas pretnji dolazi nakon što je prošle nedelje, u periodu od 22. do 24. aprila, zabeleženo više od 500 lažnih dojava širom zemlje. Tada su, osim škola, mete bili vrtići, tržni centri i Aerodrom Split.

Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović ocenio je ove događaje kao oblik hibridnog ratovanja. Naglasio je da hrvatska policija intenzivno sarađuje sa evropskim partnerima kako bi se ušlo u trag serverima i domenima sa kojih se šalju ove masovne pretnje, a za koje se pretpostavlja da se nalaze van granica Republike Hrvatske.

Dojave o bombama komentarisali su i iz Grada i upozorili da su lažne dojave i ovakav način maltretiranja ljudi i dece krivično delo.

"Grad Zagreb najoštrije osuđuje sistematske pokušaje da se unese nemir među decu i poremeti nastavni proces u školama, danas opet kroz dojave o bombama u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Nadamo se da će se i ovaj put pokazati da su dojave lažne, ali podsećamo da su i lažne pretnje bombama krivično delo i nadamo se da će počinioci što pre biti uhvaćeni. Usko sarađujemo sa Policijskom upravom zagrebačkom i sa Ministarstvom nauke, obrazovanja i mladih. Odluke o evakuaciji škole donose nakon konsultacija sa policijom", poručili su iz Zagreba.