Sneg na Kopaonik ne prestaje već više od jednog dana, uz povremene pauze, a jutros planina izgleda kao usred januara. Na većim visinama, iznad oko 1.500 metara, pada gust sneg, dok se u nižim predelima beleži kiša.

Temperatura se trenutno kreće oko -1 stepen, što dodatno pogoduje zadržavanju snežnog pokrivača. Magične slike mogu se videti na portalu Infokop koji ima snimke odande uživo.

Prema najavama, padavine će potrajati još nekoliko sati, nakon čega se očekuje smirivanje vremena i postepena stabilizacija.

Na putevima su uslovi otežani, pa je zimska oprema neophodna za bezbednu vožnju. Sneg je već formirao pokrivač debljine do 10 centimetara.

Ovaj april na Kopaoniku izdvaja se kao izuzetno hladan i snežan. Mesec je započeo sa čak 43 centimetra snega, da bi u jednom trenutku u samo jednom danu palo dodatnih 40 centimetara, čime je dostignut rekord od 83 centimetra. Iako se do sredine meseca sneg gotovo potpuno povukao i zadržao samo na stazama i najvišim vrhovima, zima se poslednjih dana ponovo vratila i usred proleća pokazala svoje pravo lice.

Prema najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, u Srbiji će danas preovlađivati promenljivo oblačno vreme uz povremene sunčane intervale.

