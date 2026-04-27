Prema tom predlogu, Teheran je spreman da o nuklearnom programu razgovara tek u završnoj fazi procesa, nakon dogovora o prekidu rata i kontroli Ormuskog moreuza.
Prva faza pregovora bila bi usmerena na potpuno zaustavljanje rata i stvaranje garancija koje bi sprečile njegovu obnovu u Iranu i Libanu.
Time bi, prema iranskoj formuli, pitanje bezbednosnih garancija bilo postavljeno kao osnovni uslov za nastavak šireg pregovaračkog procesa.
Druga faza: Ormuski moreuz
Ukoliko prvi krug razgovora bude uspešan, druga faza pregovora bila bi posvećena pitanjima upravljanja i kontrole Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih pomorskih pravaca za svetsku trgovinu energentima.
Kontrola nad Ormuskim moreuzom ostaje jedna od ključnih tačaka u širem sukobu, jer kroz taj prolaz prolazi značajan deo svetskog transporta nafte i gasa.
Treća faza: Iranski nuklearni program
Tek u trećoj fazi Iran je spreman da razgovara o svom nuklearnom programu.
Prema iranskom predlogu, do toga neće doći dok strane ne postignu dogovor o prethodne dve faze — potpunom prekidu rata i pitanjima upravljanja i kontrole Ormuskog moreuza.
Ovakva struktura pregovora pokazuje da Teheran nastoji da nuklearni program ne bude početna tačka razgovora, već završna tema, koja bi došla na dnevni red tek nakon bezbednosnih i regionalnih garancija.
Komentari (0)