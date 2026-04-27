Prema tom predlogu, Teheran je spreman da o nuklearnom programu razgovara tek u završnoj fazi procesa, nakon dogovora o prekidu rata i kontroli Ormuskog moreuza.

Prva faza pregovora bila bi usmerena na potpuno zaustavljanje rata i stvaranje garancija koje bi sprečile njegovu obnovu u Iranu i Libanu.

Time bi, prema iranskoj formuli, pitanje bezbednosnih garancija bilo postavljeno kao osnovni uslov za nastavak šireg pregovaračkog procesa.

Druga faza: Ormuski moreuz

Ukoliko prvi krug razgovora bude uspešan, druga faza pregovora bila bi posvećena pitanjima upravljanja i kontrole Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih pomorskih pravaca za svetsku trgovinu energentima.

Kontrola nad Ormuskim moreuzom ostaje jedna od ključnih tačaka u širem sukobu, jer kroz taj prolaz prolazi značajan deo svetskog transporta nafte i gasa.

Treća faza: Iranski nuklearni program

Tek u trećoj fazi Iran je spreman da razgovara o svom nuklearnom programu.

Prema iranskom predlogu, do toga neće doći dok strane ne postignu dogovor o prethodne dve faze — potpunom prekidu rata i pitanjima upravljanja i kontrole Ormuskog moreuza.

Ovakva struktura pregovora pokazuje da Teheran nastoji da nuklearni program ne bude početna tačka razgovora, već završna tema, koja bi došla na dnevni red tek nakon bezbednosnih i regionalnih garancija.