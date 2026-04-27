O tome se pričalo na dvodnevnom skupu održanom proteklog vikenda u Zagrebu. Skup održan pod nazivom "Pad liberalizma i novi uspon hrišćanskih nacija" bio je posvećen "tradiciji i konzervativnim idejama" u organizaciji udruženja Vigilare i Ordo Iuris Hrvatska, a na kojem se se, kako prenose federalni mediji, okupili su se istaknuti predstavnici hrvatske crkveno-konzervativne scene.

Među učesnicima su bili predsednik udruženja Vigilare Vice Batarelo, kardinal Vinko Puljić, penzionisani vrhbosanski nadbiskup poznat po služenju mise za blajburške žrtve u Sarajevu, te profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Boris Havel, koji je prošle sedmice izazvao protest studenata zato što je doveo brata izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da održi predavanje, a da to, kako se čini, nikome nije prijavio, pa ni najvišim organima ove visokoškolske ustanove.

Veliku pažnju izazvao je panel pod nazivom "BiH: neuspela država i nužnost trećeg hrvatskog entiteta".

Ivan Pepić sa Fakulteta odbrane i bezbednosti "Dr Franjo Tuđman", predstavio je predlog teritorijalne reorganizacije BiH, prema kojem bi tu državu trebalo podeliti na Republiku Srpsku, "hrvatsku republiku", "bošnjačko-muslimansku republiku", kao i Brčko distrikt.

Na prikazanoj karti posebno je istaknuta tzv. "Croat Republic", koja bi obuhvatala zapadnu Hercegovinu i mostarsko područje, uz izdvojene teritorije u centralnoj BiH i Posavini. Pepić smatra da bi takvo rešenje, po uzoru na Belgiju, moglo da obezbedi ravnopravnost konstitutivnih naroda.

Dodatne reakcije izazvalo je i prisustvo Domagoja Kneževića, posebnog savetnika ministra spoljnih poslova Hrvatske Gordana Grlića Radmana, što su pojedini komentatori protumačili kao signal političke podrške ovom skupu.

Na konferenciju je reagovala i Stranka demokratske akcije (SDA), koja je najoštrije osudila održavanje događaja i poručila da se pod plaštom rasprave o položaju Hrvata u BiH ponovo promovišu ideje etnoteritorijalnih podela.

U saopštenju su upozorili da ovakvi predlozi podsećaju na karte iz devedesetih godina, koje, kako navode, nisu bile “akademska vežba”, već uvod u politike koje su rezultirale teškim zločinima.

Hadžifejzović oštar

Poznati sarajevski novinar Senad Hadžifejzović reagovao je i pozvao sve da zamisle da se ovakva "budalaština" pisala u Beogradu ili Sarajevu:

"Da se tamo (u Beogradu) reklo "Hrvatska je propala država i imperativ je drugi srpski entitet u njoj. Memorandum o drugom srpskom entitetu znači reorganizaciju Hrvatske u dvije federalne jedinice: Republika Srpska Krajina i Republika Hrvatska". Zamislite i budalaštinu više: "Republika Dalmacija, Republika Slavonija, a i ono Zagorje ima neke svoje specifičnosti..." rekao je Hadžifejzović.