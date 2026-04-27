Vođa libanske militantne grupe Hezbolah Naim Kasem odbacio je danas planirane direktne pregovore Libana sa Izraelom, ocenjujući ih kao "težak greh" koji bi destabilizovao zemlju.

"Kategorično odbacujemo direktne pregovore sa Izraelom, a oni koji su na vlasti treba da znaju da njihovi potezi neće da donesu korist ni Libanu ni njima samima", naveo je Kasem u saopštenju, pozivajući vlasti da "odustanu od teškog greha koji uvodi Liban u spiralu nestabilnosti", prenosi Tajms of Izrael.

Kako je istakao, direktni pregovori i njihovi ishodi kao da ne postoje i ne dotiču Hezbolah u najmanjoj meri.

On je istakao da će Hezbolah "nastaviti odbrambeni otpor u ime Libana i njegovog naroda".

"Koliko god neprijatelj pretio, nećemo da odstupimo, nećemo da se pokorimo i nećemo da budemo poraženi. Hezbolah će nastaviti da pruža otpor i odgovara na izraelsku "agresiju. Nećemo da se odreknemo oružja, a odbrana i situacija na terenu pokazali su našu spremnost za sukob", rekao je Kasem, prenosi Al Džazira.

On je ocenio da su vlasti u Libanu "požurile da naprave nepotreban i besplatan ustupak".

"Vlasti moraju da obustave direktne pregovore i da se okrenu indirektnim pregovorima", poručio je Kasem.

Neprijateljstva između libanske militantne grupe Hezbolah i Izraela počela su 2. marta, kada je libanska grupa ispalila rakete i dronove na Izrael u znak podrške Iranu, na šta je Izrael odgovorio napadima na jug Libana i južna predgrađa Bejruta, za koje je naveo da su sedišta Hezbolaha.

Izraelska vojska pokrenula je sinoć talas vazdušnih napada i artiljerijskog granatiranja, nakon što je u napadu drona Hezbolaha ranije juče ubijen jedan, a ranjeno šest izraelskih vojnika.