April je vreme u kojem se bašta i dvorište pripremaju za predstojeći period naglog rasta i bujanja. Kako bi travnjak bio gust, zelen i zdrav, a biljke bujne, važno je obaviti ove osnovne baštenske poslove.

Vrtlar i voditelj Alan Tičmarš, stručnjak za sve poslove u vrtu i dvorištu je objavio video sa spiskom najvažnijih poslova koje treba obaviti do kraja aprila.

Iako je većina već obavila prvo košenje, sada je pravo vreme da se pozabavite korovom koji ste verovatno samo pokosili, ali ne i uklonili. Korove, poput mahovine i maslačka, potrebno je čupati iz korena kako ne bi ugušili travu. T

Takođe, ako na travnjaku primetite delove bez rasta, potrebno je posejati novu travu i redovno je zalivati kako bi do leta travnjak bio bujan i zelen. Stručnjak upozorava da treba biti pažljiv tokom košenja i ostaviti travu nešto dužom, jer je još uvek slaba, pa bi prenisko košenje moglo ugroziti njen rast i koren.

Za one koji su tokom februara i marta posadili mladice, april je idealan za njihovo presađivanje u veće saksije. Mladice pažljivo razdvojite i obezbedite im dovoljno prostora za dalji rast. Kako bi se pravilno razvijale, dodajte im prihranu u vidu komposta.

Seme povrća možete sejati direktno u gredice. Napravite plitke i uske brazde u zemlji, svaku lagano zalijte, pa dodajte seme. Nakon toga seme prekrijte zemljom i ponovo zalijte kako bi imalo optimalne uslove za klijanje.

Sa dolaskom toplijih dana, vrt možete obogatiti i novim cvećem, a sada je vreme i za sadnju koštunjavog voća.