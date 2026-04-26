Tramp pozvao Amerikance da svoje nesuglasice rešavaju mirnim putem

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da pretpostavlja da je bio meta muškarca koji je pucao na bezbednosni punkt tokom godišnje večere Udruženja dopisnika iz Bele kuće, kada su se začuli pucnji.

Tramp je naveo da je njegov utisak da je napadač delovao sam.

Na pitanje da li je incident povezan sa ratom protiv Irana, predsednik SAD je odgovorio da "ne misli da jeste".

Istakao je da ga ovaj događaj neće odvratiti od, kako je rekao, pobede u ratu protiv Irana.

Tramp je u obraćanju pozvao Amerikance da svoje nesuglasice rešavaju mirnim putem.

Evakuacija

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle večeri prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, začuli su se pucnji nakon što je naoružani muškarac ispalio više hitaca, zbog čega su svi prisutni evakuisani.

Tramp je rekao da je osumnjičeni "naoružan višestrukim oružjem" napao bezbednosni kontrolni punkt u hotelu "Vašington Hilton" na večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.

Tramp je hitno skinut sa bine, a osumnjičeni, koji je u pritvoru, identifikovan je kao Kol Tomas Alen (31) iz Kalifornije.

Direktor Tajne službe Šon Karan rekao je da je u pucnjavi jedan pripadnik obezbeđenja ustreljen u zaštitnoj opremi, zbog čega je hospitalizovan, kao i da je osumnjičeni odmah uhapšen.

"Videli smo šta rade, i ta osoba je, kada je napala kontrolni punkt, uhapšena. To pokazuje da naša višeslojna zaštita funkcioniše", rekao je Karan.

U policiji kažu da je, prema preliminarnim podacima, osumnjičeni bio gost hotela, kao i da je reč o izolovanom incidentu.

U prostoriji u Beloj kući u kojoj se održavao događaj čulo se pet hitaca, prenosi Skaj njuz.

Tramp je na društvenoj mreži Trut objavio snimak incidenta, kao i fotografiju napadača.