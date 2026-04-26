Na društvenoj mreži X masovno se deli snimak sa večere dopisnika Bele kuće, koji je za kratko vreme pregledan milionima puta. Video prikazuje nesvakidašnju situaciju – dok oko njega vlada panika, jedan muškarac mirno sedi i večera kao da se ništa ne dešava.

Incident se dogodio u hotelu Vašington Hilton tokom događaja koji je prenosio CNN uživo, kada je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen agent Tajne službe.

Panika među hiljadama zvanica

Na večeri je bilo oko 2.600 gostiju, a pucnjava je izazvala opštu paniku.

Uplašeni prisutni počeli su da traže zaklon:

skrivali su se ispod stolova

pokušavali da pobegnu iz sale

čekali reakciju obezbeđenja

U isto vreme, bezbednosne službe brzo su reagovale i započele evakuaciju visokih zvaničnika.

Snimak koji je sve zapanjio

I dok su svi pokušavali da se sklone na sigurno, kamera je zabeležila muškarca koji ostaje potpuno smiren i nastavlja da večera. Upravo ta scena učinila je snimak viralnim i pokrenula brojne komentare na društvenim mrežama.

Video sa večere u Vašingtonu pokazuje koliko različito ljudi reaguju u kriznim situacijama – dok jedni paniče, drugi ostaju potpuno pribrani. Upravo ta kontrastna slika učinila je ovaj snimak jednim od najgledanijih u kratkom roku.

