Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da vodi "dobre razgovore" sa predsednicima Rusije i Ukrajine, Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim, u nastojanju da se okonča rat u Ukrajini.

"Radimo na situaciji između Rusije i Ukrajine i nadamo se da ćemo uspeti", rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz.

Tramp je naveo da ne želi da otkrije kada je poslednji put razgovarao sa Putinom.

"Razgovaram sa njim i razgovaram sa predsednikom Zelenskim, i to su dobri razgovori", rekao je Tramp, ne precizirajući kada su ti kontakti održani.

On je ocenio da je "mržnja između predsednika Putina i predsednika Zelenskog besmislena".

"To je ludost. Mržnja je loša stvar, posebno kada pokušavate da nešto rešite, ali to će se dogoditi", dodao je Tramp.

Tramp je, podseća Rojters, ranije obećao da će okončati rat u Ukrajini, ali se sukob nastavlja i više od godinu dana nakon početka njegovog drugog mandata.

