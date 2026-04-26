Milenko Jovanov šef poslaničkog kluba SNS u emisiji Hit Tvit komentarisao je to što je Đokić išao u Brisel - postavlja se pitanje ko ga je tamo zvao i zbog čega. Kako ističe, ko je on da govori u ime svih. Ističe da se radi o laži i obmani jer neko pokušava da spasi njegov ugled na Univerzitetu.

- Radi se o manipulaciji da se on na neki način opere, jer radi brutalnu zloupotrebu za vođenje sopstvene političke kompanje - rekao je Jovanov.

Lečić je rekao da je očigledno da Đokića spremaju za njihovog kandidata, ali ističe da je minimum poštovanja prema ovoj državi da da ostavku. Ističe da nepoštovanje zakona može da se obrne kao lopta protiv njega.

Šarić je rekao da su i u Zagrebu imali blokadere, koji su se valjali po ulicama jer se gradio parking u centru grada, a danas se svi oni parkiraju na tom parkingu.

- Student Đokić je Petar Mađar sa Temua, jer je on neko kome za vreme Miloševića ništa nije smetalo, za vreme SNS-a je postao rektor, on je bio kao nekakva mitska figura, i onda se odjednom pojavljuje neki čovečuljak i čita sa papira, i ne može da spoji dve rečenice bez gramatičke greške - rekao je Šarić.