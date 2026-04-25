Iranski predsednik Masud Pezeškijan uputio je danas apel stanovnicima te zemlje da "smanje potrošnju struje i energije", zbog posledica rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.



- Potrebna nam je kontrola potrošnje. Kod kuće, umesto deset svetala, trebalo bi da budu upaljena dva, u čemu je problem sa tim - rekao je Pezeškijan, prenosi iranska agencija Mehr.

SAD i Izrael počeli su vazdušne udare na Iran 28. februara, nakon što pregovori o nuklearnom programu Irana nisu doveli do sporazuma, posle čega je Iran u znak odmazde napali Izrael i okolne zemlje, za koje je naveo da su meta napada zbog američkog prisustva.

Primirje u sukobu nastupilo je 8. aprila, a u toku su napori za organizovanje nove runde pregovora, za postizanje trajnog mirovnog rešenja.