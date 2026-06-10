Snažno nevreme sa obilnim padavinama na području Haloza najviše je pogodilo slovenačku opštinu Žetale i izazvalo veliku štetu na javnim i privatnim površinama. Gradonačelnik Opštine Žetale Matjaž Kopše kaže da je usled nevremena noćas aktivirano oko 50 klizišta, a prema prvim podacima oštećena su dva državna i jedan opštinski most, kao i delovi putne infrastrukture.

Kopše kaže i da su poplavljeni i neki stambeni i poslovni objekti. „Nadležne službe, civilna zaštita, vatrogasne jedinice, radnici na održavanju puteva i opštinska uprava, već su na terenu i sprovode prve hitne mere kako bi se osigurala bezbednost ljudi i obnovile saobraćajne veze“, rekao je Kopše, prenosi agencija STA.

Opština je pozvala građane na oprez, posebno u područjima klizišta, oštećenih puteva i vodotokova,kao i da se pridržavaju svih odluka o zatvaranju puteva i uputstava nadležnih službi.

Građani su zamoljeni da pre početka pr, ocene nanete štete od nevremena, najpre fotografišu oštećene objekte, zemljišta i drugu oštećenu imovinu.

„U ovom trenutku, naš prioritet je da osiguramo bezbednost ljudi, sagledamo situaciju na terenu i stvorimo uslove za što brži oporavak od posledica nevremena“, rekao je Kopše.

Prema rečima gradonačelnika, nevreme sa padavinama najviše je pogodilo ovu opštinu, gde je u kratkom vremenskom periodu palo čak 117 litara kiše po kvadratnom metru.

Oštećen je i sportski teren kod osnovne škole, gde je prošle godine postavljena sintetička podloga.

„Šteta je verovatno u milionima evra i opština neće moći sama da je sanira“, rekao je Kopše.

Velika šteta je pričinjena i privatnim objektima, a prema do sada prikupljenim informacijama, navodi se da je kuća u Čermožima ugrožena zbog klizišta.