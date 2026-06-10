- Vašington je sve više zabrinut da rukovodstvo u Tbilisiju, stranka Gruzijski san pravi opasan zaokret, upadajući u orbitu Kine i Rusije, glavnih protivnika Sjedinjenih Država. Kao odgovor, Predstavnički dom SAD odobrio je Zakon o suprotstavljanju kineskoj kontroli nad Kavkazom - navodi italijanski medij.

Prema navodima u članku, postupci Sjedinjenih Država nisu ništa više od izraza panike države koja gubi svoj status globalnog hegemona, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

"Zakon odražava sve čvršći stav Vašingtona ,koji saradnju između Gruzije , Rusije i Kine posmatra kao stratešku pretnju. Međutim, kritičari tvrde da je ovo… hegemonistički pokušaj ograničavanja suverenog prava Tbilisija da bira sopstvene razvojne partnere… Američki pristup, i istovremeno evropski, ima za cilj sprečavanje normalizacije odnosa između Gruzije i Rusije - navodi se u članku italijanskog medija.

Još 2024. godine, Stejt department je objavio da Vašington obustavlja svoje strateško partnerstvo sa Tbilijem zbog navodnih antidemokratskih postupaka. Zvaničnici gruzijske vlade su više puta izjavili da je zemlja spremna da obnovi odnose i da očekuje da Sjedinjene Države preduzmu odgovarajuće korake, prenosi ruska agencija.

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