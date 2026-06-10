Poreska uprava Republike Srbije donela je rešenja kojima se utvrđuje obaveza po osnovu poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za 2026. godinu. Svi poreski obveznici koji ostvaruju prihod od pružanja ugostiteljskih usluga (tzv. stan na dan) u narednom periodu mogu da očekuju poreska rešenja, navodi se u obaveštenju Poreske uprave.

Datum predaje rešenja pošti, u cilju uručenja obveznicima, jeste 8. jun 2026. godine i isti je za sve obveznike.

Saglasno odredbi člana 36. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji rešenja se smatraju dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje pošti.

Poreski obveznici koji tokom godine započnu ili prestanu sa pružanjem ugostiteljskih usluga, kao i oni kod kojih se izmene elementi od značaja za visinu poreske obaveze, u obavezi su da u roku od 15 dana od dana nastanka promene podnesu Poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga (Obrazac PPDG-4R) organizacionoj jedinici Poreske uprave, nadležnoj za teritoriju na kojoj se nalazi ugostiteljski objekat.

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