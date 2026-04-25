Iako su učesnicima rijaliti programa Elita 9 jasno i strogo predočena pravila ponašanja i boravka na velelepnom imanju u Šimanovcima, pojedinci i dalje ne uspevaju da obuzdaju temperament.

Produkcija je otišla i korak dalje, pa su na samom imanju postavljeni plakati koji svakodnevno podsećaju takmičare na dozvoljena i zabranjena ponašanja.

Ipak, određeni učesnici ne poštuju pravila, zbog čega snose ozbiljne posledice.

Najnoviji incident dogodio se kada je Luka Vujović agresivno reagovao i nasrnuo na cimera Nenada Macanovića Bebicu, što u Beloj kući nije tolerisano, pa je produkcija hitno intervenisala.

Zbog fizičkog okršaja, odlukom Velikog šefa kažnjen je oduzimanjem mesečnog honorara.

Luka javno zapretio ocu

Inače, otac Luke Vujovića, Nikola Vujović Baja, nije prihvatio novu snajku Anitu Stanojlović.

Kada je to saznao, njegov sin je počeo da otkriva detalje iz privatnog života, a potom je poručio i da će prekinuti svaki kontakt sa ocem ukoliko sazna da u javnosti govori loše o njegovoj izabranici.

Takođe je istakao da mu je teško i da često razmišlja o izjavama koje je čuo da njegov otac daje o njegovoj devojci.

-Ne može nikako da bude lako. Mislima sam potpuno negde drugde, nije mi lako zbog mog oca, a moram da se fokusiram na Anitinu trudnoću. Remeti mi učešće ovde, ne mogu da verujem da mi nije poslao čestitku - rekao je na početku.

-Očekivala sam od majke čestitku s obzirom na to da sam trudna, iako mi je rekla da mi neće slati. Meni majka ne može da se meša u život i da bira partnere, a ako me bilo ko uvredi od naših porodica, onda niko neće ni videti naše dete - dodala je Anita.

-Moj otac pre rijalitija nikad nije uvredio moju partnerku, a ako izađem i vidim da je on moju trudnu partnerku ponizio na bilo koji način, ne postoji šansa da ikada više razgovara sa mnom - šokiro je Vujović.