Nemačka policija tragala je za 13-godišnjom devojčicom poreklom iz Srbije, koja je poslednji put viđena u petak, 5. juna, oko podneva u Gelzenkirhen, nakon čega joj se izgubio svaki trag.

Prema dostupnim informacijama, devojčica je napustila stan rođaka, a zatim ušla u automobil poznanika, što je pokrenulo policijsku potragu i javni apel nekoliko dana kasnije. Celo područje bilo je pod pojačanim nadzorom, dok je slučaj izazvao zabrinutost u javnosti i intenzivne aktivnosti nadležnih službi radi utvrđivanja okolnosti nestanka. Devojčica je u međuvremenu pronađena nakon što se sama pojavila u policijskoj stanici, nakon čega je obaveštena njena porodica. O daljim informacijama za Kurir televiziju u emisiji "Redakcija" govorila je pravnik Jelena Prodanić.

Nestala 13-godišnjakinja pronađena nakon policijske potrage

Jelena Prodanić je objasnila da se u praksi kod prijave nestanka maloletne dece primenjuje procena hitnosti, što utiče na početne korake potrage.

- Prema meni dostupnim informacijama, vezano za to se ništa konkretno nije saznalo. Ali kada deca nestanu, u teoriji postoji vrlo strog protokol po kojem se zna koja institucija šta radi. Međutim, u praksi to bude drugačije. Kada prijavite nestanak maloletnog deteta, prvo pokušaju da vas smire i objasne da deca tog uzrasta ponekad odlaze od kuće. Takođe vas pitaju da li je bilo porodičnih problema ili svađa - navela je Jelena Prodanić.

Dodala je da su prvi sati ključni i da bi reakcija, po njenom mišljenju, trebalo da bude brža i konkretnija.

KOORDINACIJA POLICIJE I ŠIRENJE INFORMACIJA

Prodanić je istakla da policijske službe brzo razmenjuju informacije i da se u zavisnosti od procene situacije preduzimaju dalje mere.

- Policijske stanice su dobro povezane i informacije se brzo prosleđuju i medijima i građanima, uključujući opis deteta i poslednju lokaciju. Nakon određenog vremena procenjuje se da li treba blokirati ulice ili proveravati granične prelaze, ali sve zavisi od situacije - objasnila je ona.

Ona je navela da društvene mreže imaju važnu ulogu u ovakvim slučajevima jer omogućavaju brzo širenje informacija i uključivanje javnosti u potragu.

- Što se tiče društvenih mreža, one funkcionišu jako brzo i građani se često uključuju i dele informacije. Internet u ovakvim situacijama zaista ima veliku ulogu i može da doprinese brzini reakcije - zaključila je Jelena Prodanić.

Kurir