Korpus islamske revolucionarne garde napao je američku vazduhoplovnu bazu Al-Azrak u Jordanu, javlja novinska agencija Mehr .

"Pres služba IRGC-a saopštila je da su njihove vazduhoplovne snage ispalile balističke rakete... uništivši četiri cilja visokog značaja, uključujući hangare u kojima su smešteni vojni avioni F-35 i komandni i kontrolni centar američke vojske", navodi se u izveštaju.

Iranska vojska je ranije izvestila o napadima na američke snage Pete flote u Bahreinu. IRGC je upozorio da će nastavak neprijateljskih akcija Sjedinjenih Država rezultirati oštrijim odgovorom.

U sredu uveče, američke snage su otvorile vatru na iransku teritoriju , navodeći napad kao odmazdu za incident sa helikopterom Apač. Prema rečima novinara Aksiosa Baraka Ravida, bila su tri talasa napada.

Eksplozije su potresla gradove Bandar Abas i Džask, kao i ostrva Kešm i Sirik.

Iran nastavlja da kontroliše Ormuski moreuz . U subotu je IRGC objavio da je napao četiri tankera koja su pokušala da pređu kroz Ormuski moreuz bez njegove dozvole. Američki predsednik Donald Tramp je zapretio da će blokirati iranske luke dok se ne postigne mirovni sporazum.

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