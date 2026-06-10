Voditeljka Tijana Stoisavljević sinoć se pojavila u emisiji "Amidži šou" sa osmehom na licu, iza koga se krio ne tako laka situacija.

Naime, voditeljka je došla u emisiju, iako je bila povređena. Kada ju je kolega Ognjen Amidžić najavio, Tijana je ušetala u studio na visokim potpeticama, a potom je priznala da nije u najboljem stanju.

- Moraću da sednem zbog mog prsta koji je polomljen, ali sam vas opet sve ispoštovala - objasnila je Tijana, dok je Ognjen bio iznenađen.

- Polomila si prst? Opet si se tukla s nekim? - našalio se Ognjen, budući da zna da je Tijana dugo godina trenirala karate.

- Sama sa sobom tog jutra, ali šta da radim - objasnila je Tijana.

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