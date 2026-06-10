Na prvi pogled deluje kao najsigurniji izbor koji štiti odeću od gužvanja i oštećenja, ali stručnjaci upozoravaju da je ovo jedna od najčešćih grešaka u domaćinstvu.

Iako mnogi veruju da je ovaj program idealan za svakodnevno pranje veša, istina je da on nije namenjen za sve vrste tkanina. “Easy Care” ciklus je specijalno dizajniran za osetljivije i sintetičke materijale poput poliestera, viskoze i mešavina sa pamukom, kao i za odevne komade koji se lako gužvaju, poput košulja i bluza.

U ovom programu veš mašina koristi veći nivo vode, smanjuje brzinu okretanja bubnja i skraćuje fazu centrifuge kako bi se odeća što manje deformisala. Međutim, ako se u njega ubaci čisti pamuk ili svakodnevna garderoba, rezultat može biti slabiji od očekivanog – odeća se ne pere optimalno i može ostati delimično zaprljana.

Jedna od najvećih zabluda je da je “Easy Care” najnežniji program u mašini. To nije tačno, jer za vrlo osetljive tkanine poput čipke, finog donjeg veša ili tankog pletiva treba koristiti program za osetljiv veš ili “ručno pranje”, koji radi na nižim temperaturama i sa minimalnim mehaničkim opterećenjem.

Stručnjaci takođe upozoravaju na još jedno važno pravilo – bubanj nikada ne treba prepuniti. Kod ovog programa preporučuje se da se mašina puni samo do pola, jer u suprotnom odeća nema dovoljno prostora za kretanje, što može dovesti do lošijeg pranja i bržeg habanja tkanine.

Pored toga, “Easy Care” i slični programi često troše više vode i električne energije po kilogramu veša nego standardni ciklusi. Zbog toga se smatraju manje ekonomičnim i ekološki efikasnim rešenjem ako se koriste za pogrešne tipove odeće.

Dugoročno gledano, pravilno korišćenje programa u veš mašini ne samo da produžava vek odeće, već može značajno smanjiti potrošnju resursa i troškove u domaćinstvu.