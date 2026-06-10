Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je u sredu izvela raketne i napade dronovima na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke napade na iranske mete oko Ormuskog moreuza.

IRGC je saopštio da je napao američke vojne baze u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu dronovima i raketama kao odgovor na novu „američku agresiju“.

Rojters piše da su četiri lokacije bile gađane na američkoj bazi al-Azrak u Jordanu pomoću projektila dugog dometa, uključujući hangare za lovce F-35 i komandno-kontrolni centar, a IRGC je upozorio da je spreman da pruži ‘razoran i odlučan’ odgovor na svaki dalji američki napad.

S druge strane, američki zvaničnik je rekao Rojtersu da preliminarne procene pokazuju da je skoro sve iranske rakete i dronove uspešno presrela protivvazdušna odbrana pre nego što su stigli do svojih ciljeva.

Trenutno nema zvaničnih izveštaja o većoj materijalnoj šteti ili ljudskim žrtvama na američkim vojnim objektima, a nezavisna potvrda iranskih tvrdnji o uspehu napada još nije objavljena.

Najnovija razmena napada dodatno je pojačala tenzije između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i izazvala zabrinutost međunarodne zajednice zbog mogućnosti novog širenja sukoba na ceo region Bliskog istoka.

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