"Donald Tramp je primetio jednu od mojih izjava, jedan od mojih intervjua, i mi radimo sa Amerikancima i ja se nadam da tokom leta možemo da započnemo strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama. To je strašno važno za našu zemlju u uslovima, kao što vidite, velike nervoze, ogromnih suprotstavljanja regionalnih na globalnom nivou, i taj nivo suprotstavljanja neće biti manji, već će biti samo veći", rekao je Vučić za TV Pink.

Ova najava izazvala je nemir u hladnim srcima studentsko blokaderskih medija, koji smatraju da je podaništvo Briselu jedini put i cilj.

Sudeći prema zloslutnoj najavi "Briselu se to neće dopasti", jasno je odakle vetar duva.

Oni valjda žele da se Srbija potpuno izoluje od celog sveta i da prima instrukcije i naređenja iz Brisela o svemu.

Žele da ogade Evropu i EU i onima koji su zagovornici pristupanja EU. Jer, podanički "Danas" smatra da osim sa Kinom i Rusijom treba da prekinemo i sve ekonomske odnose sa Amerikom!

Međutim, to nije sve.

Blokaderski "Danas" nije usamljen. Svi blokaderski mediji krenuli u organizovanu kampanju kako bi se Srbija odrekla svoje nezavisne politike i kako bi dobijala sve naloge iz jednog centra, Brisela. ž

Cilj je samo jedan - da se sruši strateški dijalog Srbija-SAD.

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