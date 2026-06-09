Nemačka policija traga za nestalom trinaestogodišnjom učenicom poreklom iz Srbije koja je poslednji put viđena u Gelzenkirhenu.

Devoјčica јe poslednji put viđena oko podneva prošlog petka u ulici Esener, a prethodno јe pod izgovorom napustila stan rođaka.u nepoznatom pravcu", rekla je portparolka policije.

Pošto od tada nema ni traga od nje, porodica i policiјa su sada zabrinuti.

Nestala učenica јe srpskog porekla, visoka јe približno 170 centimetara, vitka je, tamnih očiјu i duge, tamne kose.

Policija moli sve koji imaju informacije o tome gde se devojčica nalazi, s kim je bila ili registarski broj automobila kojim se odvezla.

Policija je apelovala na sve koji imaju bilo kakvu informaciju o njoj da se jave na broj telefona 0209-36 58 21 2.

Telegraf