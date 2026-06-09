Dok mnogi pri pomenu carine pomisle isključivo na kontrolu robe na graničnim prelazima, posao carinskog službenika u Nemačkoj obuhvata mnogo širi spektar aktivnosti. Upravo zbog velike odgovornosti, ali i značaja koji ova služba ima za funkcionisanje države, zarade zaposlenih mogu biti veoma konkurentne.

Kako prenosi portal Dnevno, bruto plata carinskih službenika u Nemačkoj može da dostigne i 6.400 evra mesečno, dok početna primanja zavise od radnog mesta, obrazovanja i dužine staža. Zaposleni u ovoj oblasti imaju status državnih službenika, što im donosi dodatnu sigurnost i mogućnosti napredovanja.

Koliko zarađuju carinski službenici

Visina plate zavisi od nivoa odgovornosti i pozicije na kojoj zaposleni radi. Početnici uglavnom imaju niža primanja, dok službenici sa dugogodišnjim iskustvom, specijalizovanim znanjima ili rukovodećim funkcijama mogu da računaju na znatno veće zarade.

Pored osnovne plate, zaposleni često ostvaruju pravo na različite dodatke i beneficije koji povećavaju ukupna mesečna primanja.

Posao nije samo kontrola robe

Carinski službenici nisu zaduženi samo za pregled robe koja ulazi u zemlju. Njihov posao uključuje borbu protiv krijumčarenja, otkrivanje poreskih prevara, kontrolu poštovanja carinskih propisa i zaštitu tržišta od nelegalne trgovine.

U pojedinim slučajevima sarađuju sa policijom i drugim državnim organima, zbog čega se od njih očekuje visok nivo odgovornosti i profesionalnosti.

Stabilan posao u državnoj službi

Jedna od najvećih prednosti ovog zanimanja jeste stabilnost zaposlenja. Državna služba u Nemačkoj važi za jednog od najpoželjnijih poslodavaca, a zaposleni imaju jasno definisan sistem napredovanja i povećanja zarada.

Zbog toga mnogi mladi u Nemačkoj upravo carinsku službu vide kao priliku za dugoročnu karijeru i sigurna primanja.

Zarada raste sa iskustvom

Kao i u većini profesija, najveće plate rezervisane su za one sa dugogodišnjim iskustvom i dodatnim stručnim usavršavanjem. Napredovanjem kroz sistem moguće je doći do pozicija koje donose znatno veće prihode od prosečne zarade u zemlji.

Upravo zbog kombinacije sigurnosti, beneficija i mogućnosti za napredak, posao carinskog službenika i dalje važi za jedno od zanimanja koje privlači veliki broj kandidata u Nemačkoj.