Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Američki predsednik Donald Tramp je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD.

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Hezbolah i Huti lansirali dronove na Izrael tokom noći, nije bilo povređenih

Libanska militantna grupa Hezbolah i jemenski pobunjenici Huti lansirali su tokom noći dronove na Izrael, a u napadima nije bilo povređenih, saopštila je izraelska vojska.

U napadu drona, za koji se sumnja da ga je lansirala libanska militantna grupa Hezbolah tokom noći, nije bilo povređenih u Zapadnoj Galileji na severu Izraela, navela je izraelska vojska, preneo je Tajms of Izrael.

U saopštenju se navodi da su zbog tog napada bile aktivirane sirene za vazdušnu opasnost.

Izraelska vojska je saopštila i da je sinoć presrela dron lansiran iz Jemena iznad grada Eilata na krajnjem jugu Izraela.

Američki helikopter Apač se srušio kod Ormuskog moreuza

Američki vojni helikopter AH-64 Apač srušio se u blizini Ormuskog moreuza i dva člana posade bezbedno su spasena, preneli su izvori upoznati sa incidentom.

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Hezbolah i Huti lansirali dronove na Izrael tokom noći, nije bilo povređenih

Posle nove eskalacije sukoba između Izraela i Irana, pojavili su se nagoveštaji smirivanja situacije. Međutim, poruke koje stižu iz Vašingtona – i sa Bliskog istoka – ukazuju da je primirje krhko.Revolucionarna garda obustavila je napade na Tel Aviv i upozorila na obnavljanje akcija ako Izraelske odbrambene snage nastave vojne operacije u Libanu. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu tvrdi da borba protiv Hezbolaha i Teherana još nije okončana.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan garantuje da se "neće povući", dok predsednik parlamenta i glavni pregovarač Mohamad Bager Galibaf poručuje da Iranci moraju i ratovati i pregovorati za mir.

Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je telefonom sa Netanjahuom i navodno ga upozorio da bi mogao da ostane sam u sukobu sa Islamskom Republikom, ukoliko dodatno podigne tenzije i ne bude sarađivao sa Belom kućom.

Na međunarodnom planu, premijer Pakistana Šehbaz Šarif pozvao je sve strane na uzdržanost, dok je Evropska unija uvela nove sankcije iranskim zvaničnicima zbog ometanja plovidbe kroz Ormuski moreuz.