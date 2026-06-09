Nemačka traži nove partnere za izgradnju borbenog aviona sledeće generacije, nakon što je prestižni projekat sa Francuskom propao zbog neslaganja između kompanije koje je trebalo da ga izrađuju, izjavio je danas nemački ministar odbrane Boris Pistorijus.

"Već mesecima razgovaramo sa raznim zainteresovanim stranama o ovome, kao što možete da zamislite. Ali ne želim javno da spekulišem o tome koji bi to projekat mogao biti ili pod čijim vođstvom", rekao je Pistorijus novinarima, prenosi Blumberg.

Pistorijus je rekao da će Nemačka i Francuska nastaviti da produbljuju svoju odbrambenu saradnju u drugim oblastima, kao što je zajednički razvoj preciznog oružja za duboke udare, kao dodatno sredstvo odvraćanja Rusije.

Zvaničnici koji su želeli da ostanu anonimni su kazali da Nemačka sada razmatra Španiju i Švedsku za pokretanje alternativnog projekta borbenog aviona, bez Francuske, a da bi druga opcija mogla da bude pridruživanje projektu lovca šeste generacije GCAP Britanije, Italije i Japana.

Pored toga, nemačka vojska razmatra kupovinu još američkih borbenih aviona F-35 od kompanije Lokid Martin.

Nemačka vlada juče je saopštila da će Pariz i Berlin obustaviti rad na komponenti za borbeni avion zbog nepremostivih neslaganja između francuske kompanije "Daso" (Dassault Aviation) i nemačke kompanije "Erbas" (Airbus Defence and Space). Novi borbeni avion od čije su izrade odustale Nemačka i Francuska, trebalo je da zameni nemački Jurofajter i francuski Rafal do oko 2040. godine.