Američki milioner Erni Dosio (75), vlasnik vinograda iz Kalifornije i strastveni lovac na krupnu divljač, izgubio je život tokom lova u centralnoj Africi, i to na brutalan način – pregazilo ga je krdo slonova.

Dosio je decenijama bio poznat po svojim lovačkim podvizima širom Afrike, gde je lovio slonove, leoparde, nosoroge, bivole i lavove, dok je u Sjedinjenim Američkim Državama lovio gotovo sve vrste divljih jelena. Njegova vila bila je ispunjena trofejima egzotičnih životinja.

Ovog puta, međutim, sreća ga je napustila. U savani je tragao za retkom vrstom – žutoleđim dujkerom, stidljivom šumskom antilopom koju je prvi opisao engleski botaničar još 1815. godine.

Sudbonosni trenutak dogodio se kada je tokom lova naleteo na pet ženki slona sa mladunčetom. Slonovi su bili sakriveni u gustom rastinju, zbog čega je izgledalo kao da su se pojavili iznenada.

Prema izveštajima, prvo je napadnut profesionalni vodič koji je bio sa Dosijom. On je teško povređen, ali nije životno ugrožen.

Nakon toga, slonice su nasrnule na milijonera i bukvalno ga izgazile na mestu.

S obzirom na to da su afrički slonovi najveći kopneni sisari – ženke dostižu visinu i do 3,6 metara, teže gotovo četiri tone i mogu trčati brzinom do 40 kilometara na sat – Dosio nije imao nikakve šanse da se izvuče.

Stručnjaci smatraju da su slonice reagovale instinktivno, jer su štitile mladunče.

Za ovaj lov, Dosio je izdvojio oko 30.000 funti (više od 34.000 evra), a iza njega su ostali supruga Beti i sinovi Džef i Blejk.

Njegovi poznanici ističu da je bio poznat i kao humanitarac i ljubitelj prirode, uprkos tome što je godinama lovio krupnu divljač.

Još jedan milioner stradao

Slična tragedija dogodila se i prošle godine, kada je američki milioner Ašer Votkins (52) poginuo tokom lova na afričkog bivola.

Tokom potrage za životinjom teškom oko 1,3 tone, bivo je iznenada istrčao iz vegetacije i velikom brzinom nasrnuo na njega. Udario ga je i usmrtio gotovo u sekundi.

Afrički bivol, poznat i kao „crna smrt“, godišnje ubije oko 200 ljudi i smatra se jednom od najopasnijih životinja na kontinentu, čak opasnijom za lovce od lavova i slonova.