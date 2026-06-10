Odbornici Skupštine Niša sastali su se zbog 18. sednice, prve kojom predsedava novi predsednik Skupštine Darko Nikolić. Na dnevnom redu prvobitno je bilo 46 tačaka, ali nakon dopune i povlačenja dveju tačaka, sada je pred odbornicima oko 80 tačaka.

Ostavku na mesto odbornika dao je Oliver Paunović, a njega je zamenila Milena Lazarević, izabrana na istoj listi GG Dr Dragan Milić. Inače, ona je iz ove stranke odlazila, "preletevši" pre dve godine, kada je napustila doktora Milića i otišla kod Zukorlića.

Danas je opet ispred njegove liste, ali... glasa za predloge vlasti i daje kvorum.

Ona je danas snimljena u Skupštini grada, a snimak je osvanuo na društvenoj mreži "X".

Inače, prema uverenju o izboru odvornika skupštine grada Niša, Milena Lazarević izabrana je za odbornika Skupštine grada Niša, sa izborne liste Grupa građana "Dr Dragan Milić", na izborima održanim 2. juna 2024. godine.

Ona je tu listu napustila u oktobru iste godine i priključila se Stranci pravde i pomirenja. Nije je to dugo držalo, vratila se Miliću, a sada ispred njegove liste glasa za predloge vlasti iako je samoproklamovani niški lokal-patriota Milić blokader.