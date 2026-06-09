Hamid Taletović iz naselja Čifluk kod Banovića, osumnjičen je za ubistvo svog komšije i ranjavanje njegove supruge u krvavom obračunu koji je potresao Tuzlanski kanton.

Kako je zabeleženo na snimku portala Crna hronika, Taletović se kobngo dana predao policiji. Prema dostupnim informacijama, snimak je nastao 6. juna 2026. godine, neposredno nakon pucnjave u kojoj je smrtno stradao N. Ć. (54), dok je njegova supruga A. Ć. (47) zadobila povrede i prevezena na lečenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Na videosnimku se vidi kako službenici Policijske stanice Banovići prilaze osumnjičenom i stavljaju pod kontrolu pre dolaska Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.



Prema informacijama do kojih su došli mediji, Taletović je najverovatnije koristio automatsku pušku AK-47, poznatiju kao kalašnjikov, te je osim bračnog para navodno na meti bila još jedna osoba koju nije uspeo da pogodi.

Istražitelji su utvrdili da je osumnjičeni odranije bio u lošim odnosima sa stradalim muškarcem i njegovom suprugom, a motiv zločina biće predmet dalje istrage koju vodi Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona.

Snimak hapšenja izazvao je brojne reakcije javnosti, a mnogi građani posebno ističu prisebnost i profesionalnost policijskih službenika koji su prvi stigli na mesto događaja i bez ispaljenog metka uspeli da savladaju naoružanog osumnjičenog.

Istraga o ovom teškom zločinu se nastavlja, a više informacija očekuje se nakon okončanja svih istražnih radnji.









